Polizei Aachen

POL-AC: Groß angelegte Fahndung nach Beziehungsstreit

Roetgen (ots)

Gestern Nachmittag (18.00 Uhr) kam es vor einem Einkaufszentrum an der Bundestraße zu einem Streit zwischen einem 41-jährigen Mann und seiner 34-jährigen Partnerin. Im Verlauf des Streits drohte der Mann den gemeinsamen, zwei Monate alten Sohn umzubringen und fuhr anschließend mit seinem Auto davon. Das Kind befand sich ebenfalls in dem Fahrzeug. Die Polizei leitete eine groß angelegte Fahndung nach dem Mann ein, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Durch eine Handyortung kam man dem 41-Jährigen schließlich auf die Spur. Auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums, dort wo der Einsatz begonnen hatte, ließ sich der Mann gegen 20.45 Uhr widerstandslos festnehmen. Der Säugling ist wohlauf und wurde in die Obhut der Mutter übergeben. Beide wurden sofort durch einen Seelsorger betreut.

Dem Mann wurde ein vorläufiges Rückkehrverbot für die gemeinsame Wohnung ausgesprochen. Strafverfahren u.a. wegen Bedrohung und Nötigung wurden gegen ihn eingeleitet. (am)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell