POL-RE: Herten: 21-jähriger Fahrradfahrer von Auto erfasst

Am Donnerstagabend, um 20.30 Uhr, fuhr eine 57 Jahre alte Autofahrerin aus Recklinghausen auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Recklinghausen. Als sie links in die Gartenstraße abbog, stieß sie mit einem 21-jährigen Hertener Radfahrer, der gerade die Gartenstraße überqueren wollte, zusammen. Der Radfahrer wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

