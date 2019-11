Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: VW Golf von der Lülfstraße gestohlen

Recklinghausen (ots)

Von einem Parkplatz vor einer Sporthalle an der Lülfstraße stahlen unbekannte Täter am Donnestag, in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr, eine geparkten weißen VW Golf mit Recklinghäuser Kennzeichen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter aus einer Unkleidekabine in der Sporthalle den Autoschlüssel des Golfs und nutzten diesen zum Diebstahl. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

