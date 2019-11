Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Gladbeck: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Mittwochnachmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter an der Terrassentür sowie an einem Fenster eines Mehrfamilienhauses auf dem Wacholderweg gehebelt hatten. Über das aufgehebelte Fenster brachen die Täter in die Wohnung ein. Sie entwendeten Schmuck in unbekannter Höhe.

Gladbeck

In der Nacht Mittwoch brachen unbekannte Täter eine Tür auf und dragen dann in ein leerstehendes Einfamilienhaus auf der Ringeldorfer Straße ein. Ob die Täter etwas mitnahmen, steht zur Zeit noch nicht fest.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

