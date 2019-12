Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Karlsruhe) Bruchsal- Zwei Zigarettenautomat-Aufbrüche in Bruchsal

Karlsruhe (ots)

Zwischen Montag und Dienstagmittag kam es in Helmsheim in der Neuwiesenstraße und in Forst in der Heinrich-Hertz-Straße zu weiteren Aufbrüchen von Zigarettenautomaten.

Bislang unbekannte Täter hebelten in beiden Fällen mit Hilfe eines unbekannten Werkzeuges mit großem Kraftaufwand den Automaten auf. Anschließend entwendete der Dieb das darin befindliche Bargeld und die Zigaretten und flüchtete bislang unerkannt.

Zeugen, die Angaben zu einem der Aufbrüche machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter der Nummer 07251 7260 in Verbindung zu setzen.

