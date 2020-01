Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl von Werbebannern

In der Zeit zwischen Dienstag, 21. Januar 2020, 16.16 Uhr und Mittwoch, 22. Januar 2020, 7.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Werbebanner in der Hauptstraße. Diese waren mit Kabelbindern an einem Bauzaun einer Baustelle befestigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Bakum - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 18. Januar 2020, 9.30 Uhr und Montag, 20. Januar 2020, 8.30 Uhr, fällte ein bislang unbekannter Täter eine ca. 70 Jahre alte Eiche im Haferkamp, welche im Besitz der Gemeinde Bakum stand. Der Täter könnte auch einen Auftrag hierzu erteilt haben. Das Holz wurde zum großen Teil abtransportiert und der professionell abgesägte und verbliebene Stumpf wurde mit Grassoden bedeckt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446/1637) entgegen.

