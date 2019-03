PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: PKW überschlägt sich, Fahrer leicht verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Am Sonntag, 10.03.2019 gegen 13:55 Uhr, ereignete sich auf der B54 zwischen den Abfahrten Bad Schwalbach und Hettenhain ein folgenschwerer Unfall. Hierbei wurde der 20jährige Fahrzeugführer aus Bad Schwalbach leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen und Angaben von Zeugen fuhr der 20jährige aus Richtung Bad Schwalbach in Richtung Taunusstein. Ausgangs einer Rechtskurve verlor er, vermutlich auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige, ansteigende Böschung. Im Anschluss daran überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach, auf dem Fahrstreifen in Richtung Taunusstein, liegen. Der Leichtverletzte wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die Freiwillige Feuerwehr aus Bad Schwalbach sicherte die Unfallstelle und das verunfallte Fahrzeug. Die B54 musste während der Bergungsarbeiten für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden. Am PKW entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

