PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Pressemitteilung

Bad Schwalbach (ots)

Vollbrand eines Kleintransporters

Am Samstag, den 23.02.2019 kam es gegen 05:55 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße in Taunusstein zu einem Vollbrand eines Kleintransporters (Krankentransportfahrzeug). Der 60-jährige Fahrer eines Fords befuhr mit einer 71-jährigen Patientin die Theodor-Heuss-Straße, als er einen lauten Knall hörte. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen, bevor es am Unterboden des Pkws zu brennen anfing. Die Feuerwehr aus Taunusstein löschte den Brand. Der Pkw brannte vollständig aus. Er wurde anschließend abgeschleppt. Die Theodor-Heuss-Straße wurde für die Zeit der Löscharbeiten teilweise gesperrt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Wand einer in der unmittelbaren Nähe des Brandortes befindlichen Garage wurde durch den Ruß des Feuers verschmutzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Gefertigt: Hilbrecht, POKin und KVD-Vin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell