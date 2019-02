PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Abbrennen von Gehölzschnitt artet zu Feuerwehreinsatz aus

Bad Schwalbach (ots)

Am Montag, dem 25.02.2019 kam es gegen 14 Uhr in Schlangenbad, Ortsteil Niedergladbach, zu einem Böschungsbrand. Gegen Mittag stapelte ein 85jähriger Mann aus Niedergladbach außerhalb seines Grundstücks im angrenzenden Böschungswald Gehölzschnitt übereinander, um diesen kontrolliert abbrennen zu lassen. Durch die Trockenheit des Baum- und Buschwerks der Umgebung und aufgrund auffrischenden Winds verbreitete sich das Feuer über weite Teile des Hangs. Der 85jährige wurde der Lage nicht Herr, schließlich bemerkten Nachbarn das sich ausbreitende Feuer und alarmierten die Rettungskräfte. Durch den Einsatz starker Kräfte der freiwilligen Ortswehren der Städte Schlangenbad sowie Bad Schwalbach konnten die diversen Brandherde in schwierigem Terrain unter Kontrolle gebracht werden. Der 85jährige Verursacher wurde medizinisch betreut, blieb aber unverletzt. Es entstand Flurschaden. Zur Unterstützung war zudem ein Polizeihubschrauber im Einsatz sowie die Betreuungsgruppe des Roten Kreuzes.

