POL-WE: Löschung Vermisstensuche

Butzbach: Die seit Anfang Dezember 2019 als vermisst geltende 12-Jährige aus Butzbach ist wieder da. An den Weihnachtstagen konnte sie in Frankfurt bei Verwandten durch die Polizei wohlbehalten angetroffen werden. Sie hielt sich dort offenbar versteckt und ist inzwischen wieder in die Obhut des Jugendamtes übergeben worden.

Die Medienvertreter werden gebeten die Vermisstensuche zu löschen.

