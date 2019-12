Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Kracher in Toilettenhäuschen in Bad Nauheim ++ Diebesgut aufgegessen in Karben ++ Brand offenbar von Böllern verursacht ++ u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen vom 30.12.2019

Kracher in Toilettenhäuschen

Bad Nauheim: Ein Brand in einem Toilettenhäuschen in der Straße "An der Birkenkaute" rief am Samstag (28.12.) kurz nach 23 Uhr Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Das zweigeteilte Toilettengebäude, das aus Behindertentoilette und einem weiteren Abteil besteht, wurde beim Brand beschädigt. Ursache für das Feuer sind offenbar Silvesterknaller, die im Gebäude von Unbekannten gezündet wurden. Die Toilettenanlage ist aufgrund der Beschädigungen vorerst nicht nutzbar. Hinweise auf die Zünder der Knallkörper nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

An Terrassentür gescheitert

Niddatal: Ohne Beute zogen Einbrecher am Samstag aus der Sternbacher Straße in Bönstadt ab. Zwischen 00.30 Uhr und 6 Uhr versuchten sie erfolglos die Terrassentür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Dabei richteten sie einen Schaden von etwa 1000 Euro an. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Gegen einen Baum

Büdingen: Schwerste Verletzungen erlitt ein 30-Jähriger aus dem Landkreis Gießen am Sonntag bei einem Unfall. Gegen 8.20 Uhr befuhr der Mann mit seinem Mercedes Vito die Landstraße von Eckartshausen in Richtung Calbach, als er von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Verletzten aus dem Auto herausschneiden. Ein Rettungshubschrauber landete, der Patient war jedoch nicht flugfähig. Ein Rettungswagen verbrachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Mann schwebt noch immer in Lebensgefahr. Das völlig zerstörte Fahrzeug barg ein Abschleppunternehmen.

Drei Verletzte

Büdingen: Zwischen Düdelsheim und Orleshausen kam es am Freitag (27.12.) gegen 17.10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine junge Frau fuhr mit ihrem blauen Renault über die Straße "Im Hoffeld" auf die Kreisstraße 229 auf. Dabei übersah die 19-Jährige offenbar einen roten Hyundai der, von Düdelsheim kommend, in Richtung Büdingen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge bei dem sich der Hyundai überschlug und im angrenzenden Feld zum Liegen kam. Die Fahrerin des Wagens, eine 69-Jährige Wetterauerin verletzte sich leicht, ebenso die Fahrerin des Renault. Auch die 72-jährige Beifahrerin im Hyundai wurde, wie die beiden anderen Unfallbeteiligten in ein Krankenhaus zur ärztlichen Versorgung verbracht. Die beiden Fahrzeuge musste ein Abschleppdienst bergen. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 10.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Diebesgut aufgegessen

Karben: Ein 23-Jähriger nahm am Samstag (28.12.) gegen 15.50 Uhr in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Groß-Karben ein Stück Gebäck aus der Backstation. Ohne das Stück im Wert von knapp einem Euro zu bezahlen verließ er das Geschäft. Dabei wurde er von Mitarbeitern des Ladens beobachtetet. Sie stellten den Dieb zur Rede woraufhin der Ertappte das Gebäckstück prompt verzehrte. Erst danach folgte er ihnen ins Büro, wo seine Personalien für eine Anzeige wegen Ladendiebstahls erhoben wurden. Hierbei stellte sich heraus, dass der wohnsitzlose Mann bereits Hausverbot wegen eines ähnlichen Vorfalls im Geschäft hatte. Daher wird die Anzeige wegen Diebstahls noch um eine wegen Hausfriedensbruches ergänzt.

Durch die Balkontüre...

Bad Vilbel: Erfolglos bemühten sich Einbrecher an einer Balkontüre im Tannenweg. Am Sonntag gegen 18.35 Uhr scheiterten sie mit Hebelversuchen und schlugen kurzum die Scheibe der Tür ein. Sie suchten im Erdgeschoss und Obergeschoss nach Wertgegenständen und hinterließen einen Schaden von ca. 1200 Euro. Als die Alarmanlage auslöste, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ebenfalls durch die Balkontür kamen Einbrecher am Sonntag (29.12.) in eine Erdgeschoss-Wohnung im Schneekoppenweg. Zwischen 17 Uhr und 22.45 Uhr hebelten sie die Tür auf und durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Ob sie dabei fündig wurden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Brand offenbar durch Böller verursacht

Bad Vilbel: Wie bereits berichtet, kam es am ersten Weihnachtsfeiertag zu einem Brand auf dem Gelände der Alten Mühle in der Lohstraße. An einem Abstellplatz auf dem Gelände, hatte das Feuer einen Kühl-LKW, einen Palisadenzaun, Büsche um Bäume zerstört. Ermittlungen wegen Brandstiftung erfolgten. Die Brandermittler gehen zwischenzeitlich davon aus, dass das Feuer durch Feuerwerkskörper entstand. Deren Überreste wurden nicht nur an der Brandstelle, sondern auch in unmittelbarer Nähe an einer Uferbank des Niddaweges gefunden. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 bittet um Hinweise zu Personen, die in den Abendstunden des 25.12. sich auf einer Bank vor der Alten Mühle aufhielten und mit Feuerwerk hantierten.

