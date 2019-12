Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Nach tödlichem Unfall - weitere Zeugen gesucht!

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

Nach tödlichem Unfall - weitere Zeugen gesucht!

Friedberg: Nach dem schweren Unfall auf der B455 bei Friedberg am Mittwoch (25.12.) gegen 22.45 Uhr sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Zwei Menschen kamen ums Leben, als der Fahrer eines Jeeps in den Gegenverkehr fuhr und frontal mit einem Ford zusammenstieß. Beide PKW landeten im Straßengraben. Die Beifahrerin des Ford als auch der Fahrer eines ebenfalls in Mitleidenschaft gezogenen VW Golf verletzten sich leicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet, ein Gutachter beauftragt, Fahrzeuge wurden sichergestellt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können.

Corina Weisbrod

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell