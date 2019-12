Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Geld gerettet - Ganove gesucht! ++ Mutmaßlicher Einbrecher aus Nidda in Untersuchungshaft

Friedberg

Geld gerettet - Ganove gesucht!

Butzbach: Einen Bagger wollte ein Butzbacher Unternehmer kaufen. Als ihm ein Angebot auf einer Internetplattform zusagte, nahm er telefonisch Kontakt zum Verkäufer auf und wurde sich mit ihm handelseinig. Der Mann überwies den geforderten Preis in Höhe von 21.000 Euro am 16.12. auf das Konto des Anbieters und beauftragte eine Spedition, die Maschine drei Tage später an ihrem Abstellplatz in Buxtehude abzuholen. Am 19.12. kam letztlich die Meldung des Speditionsfahrers, dass an der angegebenen Adresse kein Bagger stehe. Erneut kontaktierte der Butzbacher den Verkäufer telefonisch und wurde bei den Antworten des Mannes stutzig. Ihm kam das angebliche Missverständnis über den Tag der Abholung verdächtig vor, weshalb er auf eigene Faust im Internet recherchierte. Zu dem bekannten Namen fand er im Netz noch eine andere Telefonnummer über die er den vermeintlichen Verkäufer nochmals kontaktierte. Hierbei erfuhr er, dass ein Betrüger den Namen des Mannes missbräuchlich nutzt. Einen Bagger gibt es nicht zu kaufen. Das Geld geht an ein anderes Konto. Der Unternehmer begab sich mit diesen Erkenntnissen sofort zur Polizei und erstattete Anzeige. Die Gesetzeshüter sorgten dafür, dass das entsprechende Konto eingefroren werden konnte. Somit war dem Butzbacher Unternehmer vorerst geholfen und das viele Geld nicht verloren. Wer der eigentliche Eigentümer des Kontos ist, muss erst noch herausgefunden werden. Offenbar eröffnete es der Ganove mit einem gefälschten Ausweis. Den Betrüger zu ermitteln, das wird die Aufgabe der Kriminalisten sein.

Mutmaßlicher Einbrecher in Untersuchungshaft

Nidda: In der Nacht von Mittwoch (18.12.) auf Donnerstag (19.12.) verrichteten Einbrecher ihr Werk in Borsdorf. Nachdem sie bei einem Haus in der Zeppelinstraße den Rollladen eines Fensters hochgeschoben und dieses aufgehebelt hatten, drangen sie ins Gebäude ein und machten sich auf die Suche nach Diebesgut. Möglicherweise hatten sie bereits im Vorfeld ausgespäht, dass die Bewohner nicht zuhause waren. Die Langfinger fanden den Autoschlüssel eines BMW X6 und nahmen das Auto gleich mit. Der weiße PKW hat einen Wert von 35.000 Euro. Dem Eigentümer des Fahrzeuges und den Ermittlern gelang letztlich die Ortung des Wagens in Bad Nauheim. Mit Geduld und Spucke konnten die Ermittler letztlich am Donnerstag (19.12.) um kurz nach 19 Uhr einen Mann mit Schlüssel für den Wagen am Abstellort in der Rotdornstraße festnehmen. Es handelt sich um einen 31-Jährigen aus Serbien. Der Mann wurde wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchs und des Autodiebstahls dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

