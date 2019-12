Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Unfall mit vielen Fahrzeugen auf der A5 in Richtung Frankfurt

Friedberg (ots)

A5/Friedberg: Kurz hinter der Abfahrt Friedberg kam es am Montag (23.12.) gegen 11.05 Uhr zu einem größeren Unfall auf der A5. Den eingesetzten Polizisten und Rettungskräften bot sich zunächst ein unübersichtliches Bild. Mehrere Fahrzeuge waren am Unfall beteiligt. Aufgrund der Mitteilung, dass Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt seien, flog der Rettungshubschrauber zur Unfallstelle. Die A 5 wurde zwischen der Abfahrt Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Ohne schwerverletzten Patienten an Bord, konnte der Rettungshubschrauber schließlich wieder abheben. Dennoch forderte das Unfallgeschehen mehrere Verletzte, die die Rettungskräften versorgten.

Offenbar kam es zu einem Hauptunfall und vier Folgeunfällen. Über Unfallursachen und Anzahlen der Beteiligten wird nachberichtet.

Corina Weisbrod

