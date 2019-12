Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Freund und Helfer in Butzbach ++ Kälberdiebstahl - Überreste gefunden ++ Mitten in der Nacht - Falsche Polizeibeamte rufen an ++ u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen vom 23.12.2019

Freund und Helfer

Butzbach: Gegen 2.15 Uhr am Sonntag waren die Straßen um Butzbach leer, die Lichter hinter den Fenstern fast alle erloschen, nur die Weihnachtsbeleuchtung streute hier und da ein warmes Licht. Auch zu dieser Zeit ist die Polizei unterwegs, um für Sicherheit und Ordnung, und damit einen ruhigen Schlaf der Bürger zu sorgen. So kam es, dass eine Polizeistreife auf der Ortsumgehung Butzbach einen verunfallten Wagen feststellte. Der Daimler hatte die Straße verlassen und war gegen einen Baum geprallt. Sie schauten sich das Auto genauer an und bemerkten, dass der Fahrer noch am Steuer saß. Er schien verletzt, weshalb der Rettungsdienst alarmiert wurde. Aufgrund der Beschädigungen am PKW ließen sich die Türen weder von innen noch von außen öffnen. Der Fahrer war also in seinem Auto gefangen. Erste Hilfe war unmittelbar nicht möglich. Die Polizisten riefen deshalb auch die Feuerwehr, um den 35-Jährigen aus seinem Wagen zu befreien. Nach seiner Befreiung musste der Butzbacher zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Dort verlangten die Polizisten eine Blutentnahme. Ein Atemalkoholtest ergab einen deutlich zu hohen Wert von ca. 1,75 Promille. Dieser ist offenbar auch für den Unfall verantwortlich, bei dem der Mann die Kontrolle über sein Auto verlor und in den Graben rauschte. Auch wenn ihn die Sicherstellung seines Führerscheins vermutlich nicht freut, kann er sich über die Rettung aus seinem Unfallauto doch bei der aufmerksamen Streife bedanken. Er hätte wohl sonst länger auf Hilfe warten müssen.

Polizei sucht dunkelblauen Unfallwagen!

Bad Nauheim: Ungebremst fuhr offenbar ein dunkelblauer PKW am Samstag (21.12.) gegen 20.30 Uhr auf die Kreuzung Wilhelm-Jost-Ring Ecke Homburger Straße. Ein entgegenkommender Audi musste nach links in den Gegenverkehr ausweichen. Glücklicherweise kam es dabei nicht zu einem Zusammenstoß. Die Fahrer eines roten Golfs und eines weißen Kia konnten ihre Autos auch gerade noch anhalten und kamen rechtzeitig vor der Einmündung zum Stehen. Der Fahrer des dunkelblauen PKW fuhr jedoch nach kurzem Stillstand weiter. Dabei stieß er gegen den hinteren linken Kotflügel des roten VW Golf und flüchtete schließlich von der Unfallstelle in Richtung Innenstadt von Bad Nauheim. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Unfallflüchtigen und seinem dunkelblauen PKW machen können. Das Fahrzeug muss im vorderen Bereich der Fahrerseite deutlich beschädigt sein.

Geparktes Auto angefahren

Bad Nauheim: Warum ein Autofahrer am Samstag (21.12.) gegen 19.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in der Friedberger Straße nach rechts in einen geparkten Daimler fuhr ist nicht klar. Fest steht nur, dass er den Schaden hinten links an Stoßstange, Kotflügel und Tankdeckel im Wert von ca. 4000 Euro ignorierte und einfach weiter in Richtung Kreisel Friedberg fuhr. Hinweise auf den Unfallflüchtigen und sein Fahrzeug nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Diebstahl eines Galloway-Kalbes - Überreste gefunden

Am 3.12. erstattete der Eigentümer einer Herde Gallowayrinder Anzeige über den Diebstahl eines 5 Wochen alten Kälbchens von der Weide in Himbach. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass der Diebstahl des Tieres am Sonntag (1.12.) gegen 22.30 Uhr stattfand. Zwischenzeitlich muss davon ausgegangen werde, dass das Kalb nicht mehr lebt. Spaziergänger fanden am Donnerstag (12.12.) die Überreste eines Kalbes am Grenzweg zwischen Himbach und Eckartshausen, nahe der "Vier Eichen". Die recht frischen Schlachtabfälle können dort erst kurze Zeit zuvor entsorgt worden sein. Da man die Menge des entsorgten Materials vermutlich nicht zu Fuß dort ausbrachte, fragt die Polizei in Büdingen nach Hinweisen auf ein geländegängiges Fahrzeug in dem genannten Bereich. Bei den Überresten konnten Teile weiterer Huftiere, möglicherweise von Schafen, aufgefunden werden. Woher diese weiteren Tiere stammen ist bislang unklar. Auch hierzu erhoffen sich die Gesetzeshüter Hinweise. Zeugen denen am Sonntag (1.12.) gegen 22.30 Uhr im Bereich des Tatortes in Himbach am Ortsrand in Richtung Langen-Bergheim Verdächtiges auffiel oder die sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Durch die Haustür...

Karben: ...kamen Einbrecher am Freitag (20.12.) zwischen 18.20 Uhr und 21.20 Uhr. Nachdem sie die Türe aufhebelten, drangen sie in das Haus im Heilighäuser Ring in Okarben ein und suchten nach Diebesgut. Sie fanden ein Portemonnaie mit persönlichen Papieren und etwa 200 Euro Bargeld sowie Schmuck, bevor sie unerkannt verschwanden. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 nimmt Hinweise auf Tat und Täter entgegen.

Durch das Fenster...

Bad Vilbel: ...kamen Einbrecher am Samstag (21.12.) zwischen 14 Uhr und 19 Uhr in der Schützenstraße. Sie durchwühlten Schränke und Kommoden und nahmen Schmuck in bislang unbekanntem Wert mit. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

Mitten in der Nacht - Falsche Polizeibeamte rufen an

Karben/Bad Vilbel: In den Abendstunden und sogar mitten in der Nacht klingelten von Sonntag (22.12.) auf Montag (23.12.) erneut die Telefone bei Wetterauer Bürgern. Insbesondere in Karben und Bad Vilbel versuchten Betrüger mit der Masche der Falschen Polizeibeamten ihr Glück. So riefen sie gegen 21 Uhr bei einem 80-jährigen Karbener an und vermeldeten wieder einmal, es bestünde die Gefahr, Einbruchopfer zu werden und man sorge sich um ihn und seine Wertsachen. Der Senior legte den Hörer auf und ließ sich nicht auf ein Gespräch ein, weil er die Masche als solche erkannte. Die Betrüger beendeten das Gespräch mit einer 68-jährigen Karbenerin von sich aus, als diese ihren Mann an das Telefon holte. Um kurz vor 3 Uhr schreckte das Klingeln des Telefons eine 74-Jährige aus Bad Vilbel aus dem Schlaf. Obwohl noch völlig verschlafen reagierte auch sie ausgeschlafen genug, zu erkennen, dass sie übers Ohr gehauen werden sollte. Auch sie beendete das Gespräch, indem sie den Hörer auflegte. Insgesamt sieben Mitteilungen über derartige Betrugsversuche gingen bei der Polizei in der Wetterau ein. In keinem Fall kam es zu einem Schaden. Bleiben sie misstrauisch, lassen sie sich nicht ängstigen und machen sie keine Angaben zu Wertsachen oder Persönlichem. Beenden sie das Telefonat sofort, wenn sie Zweifel haben und melden sie den Vorfall bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Die richtigen Polizisten helfen ihnen gerne weiter.

Zu Fuß unterwegs

Bad Vilbel: Im Streifenwagen sieht man Polizisten häufig durch die Straßen von Städten und Gemeinden fahren. Doch sind die Ordnungshüter auch mit dem Fahrrad, dem Motorrad und auch zu Fuß für die Sicherheit unterwegs. So sahen zwei Polizisten am Samstag (21.12.) im Bereich des Kurparks per Pedes nach dem Rechten. Ihnen fiel dabei im Bereich Lohstraße ein junger Mann auf und sie entschlossen sich zu einer Kontrolle. Der 26-Jährige, bislang ein unbeschriebenes Blatt, führte Drogen mit sich. Amphetamin und Cannabis stellten die Polizisten bei ihm sicher. Er musste die Polizistin und den Polizisten auf die Wache begleiten. Gegen ihn liegt nun eine Anzeige wegen des Besitzes und Erwerbs von Betäubungsmitteln vor. Auch die Führerscheinstelle erhielt eine Mitteilung über den Vorfall und wird wohlmöglich prüfen, ob der Mann zum Führen von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr geeignet ist.

Corina Weisbrod

