POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 07.10.2019

Goslar (ots)

Unfall mit Brückenschaden

Am Mo., 07.10.2019, 09.00 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Lkw-Fahrer aus Langelsheim, die Wolfshagener Straße, i.R. Astfeld. Der Fahrer hatte allerdings vergessen, den Ladekran seines Containers herunterzufahren. Der Kran stieß deshalb gegen die dort befindliche Bahnbrücke; hierduch brach die Sicherung und der Container stürzte auf die Fahrbahn. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von ca 20 000 Euro. Zur Begutachtung des Brückenschadens wurde ein Sachverständiger zur Unfallstelle bestellt, die Schadenshöhe an der Brücke steht noch nicht fest. Während der Bergung musste die Straße kurzfristig gesperrt werden.

Unfallzeugen werden gesucht

Am Fr., 04.10.2019, 11.10 Uhr, beschädigte ein Sprinterfahrer in der Wolfshagener Str./ Einmündung Heubachstraße einen Stromverteilerkasten der Fa Avacon. Die Schadenshöhe beträgt ca 2500 Euro. Der Fahrer entfernte sich anschl. unerlaubt von der Unfallstelle. Zwei Zeugen, männl. und weibl., haben den Vorfall beobachtet und ihn einer angrenzenden Firma mitgeteilt. Diese Zeugen werden nun dringend gebeten, sich bei der Polizei in Langelsheim unter Tel. 05326-97870 zu melden.

Otto Brodthage Polizeihauptkommissar

