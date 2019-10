Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 06.10.2019

Goslar (ots)

Trunkenheitsfahrt

Am 06.10.2019, um 03:00 Uhr, fiel den Beamten des PK Oberharz im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf, dass ein Kraftfahrzeugführer stark unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest führte zu einem Wert von deutlich über einem Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Einmietbetrüger unterwegs

Am 04.10.2019 sollen sich eine dänische Frau (49 Jahre) und ein dänischer Herr (55 Jahre) in einem Hotel in Altenau einquartiert haben. Dabei habe der Däne seinen Ausweis vorgelegt. Planmäßige Abreise sollte der 06.10.2019 sein. Am 06.10.2019, vermutlich gegen 05:00 Uhr, sollen die beiden abgereist sein, ohne die aufgelaufenen Kosten zu begleichen. Der Schaden beläuft sich auf über 100 Euro. Vermieter sollten in Betracht ziehen, den Mietpreis bereits am Anreisetag zu kassieren.

i. A. Köhnke, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell