Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Oberharz vom 05.10.2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 04.10.19, kam es zw. 12.10 Uhr und 12.30 Uhr auf dem REWE-Parkplatz in Clausthal Zellerfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein parkender Pkw Ford Fiesta an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Der oder die verusachende Fahrzeugführer(in) entfernte sich anschließend vom Verkehrsunfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise auf den verursachenden Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 05323/94110-0 auf dem PK Oberharz zu melden.

- i.A. Bartels, POK -

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell