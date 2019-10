Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: POL-GS:PK SEESEN: Pressebericht vom 05.10.2019

Goslar (ots)

Pressebericht vom 05.10.2019

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag, 04.10.2019, um 15.30 Uhr, befuhr eine 58 jährige Fahrzeugführerin aus Langelsheim mit ihrem PKW die L 516 von Seesen in Rtg. Lautenthal. Aufgrund von regennasser Fahrbahn kommt die Betroffene ins Schleudern und prallt anschließend gegen eine Leitplanke. Es entsteht insgesamt ein Schaden von 2500,- Euro.

Diebstahl

Am Dienstag, 01.10.2019, in der Zeit von 16.00 Uhr - 20.00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter ein unter einem Carport abgestelltes Damenfahrrad in der Paul-Ernst-Straße 15, in 38723 Seesen. Es entstand ein Schaden von 250,- Euro.

- Eisner, PHK -

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell