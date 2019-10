POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg vom 05.10.2019

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfälle

Am Freitagvormittag bog ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Sachsenbergstraße nach rechts in die Ilsenburger Straße ein. Hierbei beschädigte er einen Absperrpfosten. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an hiesige Dienststelle unter der Telefonnummer 05322/91111-0.

Auf dem Parplatz des Hotel Braunschweiger Hof, an der Rückseite des Gebäudes, wurde der Pkw einer Angestellten beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ausparken gegen den schwarzen Pkw Daimler und beschädigten diesen am hinteren Stoßfänger. Zeugenhinweise bitte an hiesige Dienststelle unter der Telefonnummer 05322/91111-0.

Fahrlässige Körperverletzung

Zu einer Beißerei zwischen zwei Hunden kam es am Freitagmittag in einem Bad Harzburger Ortsteil. Hierbei wurde ein Hundehalter und dessen Tier verletzt. Der Mann mußte sich in ärztliche Behandlung begeben. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

