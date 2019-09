Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 19.09.2019, 08:40 Uhr Von Fahrzeug überrollt

Göcklingen (ots)

Ein 54-jähriger Opel-Fahrer parkte sein Fahrzeug neben einem Feldweg in den Weinbergen bei Göcklingen und vergaß beim Aussteigen die Handbremse anzuziehen. Der PKW setzte sich auf dem abschüssigen Feldweg selbst in Bewegung und rollte den Feldweg hinunter, wo er eine 77-jährige Fußgängerin erfasste. Die Frau geriet teilweise unter den PKW und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

