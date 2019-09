Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - LKW verliert Zwillingsbereifung

Kandel (ots)

Kandel; Eine mehrfache Vollsperrung der BAB 65 war am 19.09.2019 in der Zeit von 09:15 - 11:45 Uhr die Folge, als ein LKW nach einem Werkstattbesuch an der Hinterachse den Zwillingsreifen verlor. Da der Pannen LKW auch einen Anhänger mit drei Turnierpferden bewegte, musste zunächst eine geeignete Transportmöglichkeit organisiert werden. Für den Abtransport musste die BAB 65 zwischen der AS Kandel-Mitte und Süd mehrfach kurz gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit



Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein



Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell