POL-GS: ACHTUNG: ::: Störung der telefonischen Erreichbarkeit :::

Goslar (ots)

Auf Grund von technischen Arbeiten auf den Dienststellen kann es am 08.10.2019 beim Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld und am 09.10.2019 bei den Polizeikommissariaten in Seesen und Bad Harzburg zu kurzzeitigen Unterbrechungen der telefonischen Erreichbarkeit kommen.

Die Notrufnummer 110 ist davon nicht betroffen und steht Ihnen in Notfällen zur Verfügung.

Holzhausen, POK

