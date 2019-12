Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Nach Raub - Zeugen gesucht! in Wöllstadt ++ Radlader gestohlen in Ober-Mörlen ++ Terrassentür aufgehebelt in Bad Vilbel

Friedberg (ots)

Pressemeldungen vom 20.12.2019

Radlader gestohlen

Ober-Mörlen: Einen gelben Radlader der Marke Atlas, Typ AR 35 entwendeten Diebe in der Zeit von von Montag (16.12.) in den Abendstunden bis Dienstag (17.12.) gegen 7.30 Uhr von einer Baustelle in Langenhain Ziegenberg. Von dem umzäunten Lagerplatz an der B275 nahmen sie außerdem eine Verdichtungsramme, einen Fugenschneider und einen Kompressor mit. Insgesamt hat das Diebesgut einen Wert von etwa 19.000 Euro. Die Polizei Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können.

Nach Raub - Zeugen gesucht!

Wöllstadt: Ein junger Mann und seine Freundin liefen am Mittwoch gegen 20 Uhr durch die Fußgängerunterführung am Bahnhof. Eine Gruppe junger Männer folgte ihnen und einer davon forderte schließlich die Herausgabe des Handys vom 21-Jährigen. Als er die Herausgabe verweigerte schlugen die Männer aus der Gruppe auf ihn ein, brachten ihn zu Boden und traten nach ihm. Dabei nahmen sie ihm auch das Handy weg und rannten schließlich über den Park an Ride Parkplatz davon. Der 21-Jährige erlitt beim Angriff leichte Verletzungen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach der Gruppe der Angreifer. Sie soll aus 5 - 6 Personen bestanden haben. Bei einem der Männer handelte es sich offenbar um einen 18 - 25 Jahre alten, etwa 175 - 180 cm großen schlanken Mann mit dunklen Haaren und dunkler Hautfarbe. Ein anderer sei ca. 14 - 15 Jahre alt, ebenfalls schlank und braunhaarig gewesen. Vermutlich habe es sich bei ihm um einen Deutschen mit Namen "Niklas" gehandelt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen. Zeugen des Vorfalls werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei unter der o.a. Rufnummer in Verbindung zu setzen.

Terrassentür aufgehebelt

Bad Vilbel: In der Danziger Straße hebelten Einbrecher am Donnerstag (19.12.) zwischen 15.30 Uhr und 19.50 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und gelangen so in die Räumlichkeiten. Die Täter durchwühlten Schränke in Erd- und Obergeschoss und verschwanden unerkannt. Ob sie etwas mitnahmen, muss noch geklärt werden. Fest steht in jedem Fall, dass sie die Terrassentür beschädigt und die Bewohner erschreckt zurückließen.

