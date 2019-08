Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unbekannte Täter lenken die Verkäuferin ab und entwenden drei Parfümflaschen

Stadthagen (ots)

Am 10.08.2019 gegen 13:20 Uhr ist es in der Parfümerie "Rook" in der Innenstadt in Stadthagen zu einem Diebstahl von drei Parfümflaschen durch zwei unbekannte männliche Täter gekommen. Zwei Südosteuropäer betraten den Verkaufsladen. Die eine Person versuchte die Verkäuferin abzulenken, während der zweite Täter die Parfümflaschen in eine mitgebrachte Tasche packte. Durch die Verkäuferin wurde die Tat bemerkt. Daraufhin flüchteten beide Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Parfüme hatten einen Wert von ca. 210 Euro. Die erste Person trug ein weißes T-Shirt eine blaue Jeans und eine Goldkette um den Hals. Die zweite Person war mit einem rosa Hemd bekleidet und hatte eine Sonnenbrille im Haar. Diese Person trug einen Beutel oder einen Rucksack bei sich. Wer kann Angaben zu den beiden Personen machen? Bei Hinweisen bitte bei der Polizei in Stadthagen unter der Telefonnummer 05721-40040 melden./Kla

