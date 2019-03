Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rauchmelder lief

Nachbar verständigt Feuerwehr und Polizei

Starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus

11-jähriges Mädchen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhaus eingeliefert

Bad Hersfeld (ots)

LUDWIGSAU-OBERTHALHAUSEN (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) - Ein Nachbar hörte am heutigen Montag (11.03.) um 14.38 Uhr den Rauchmelder aus einem Nachbarhaus in der Straße zur Hirschruh. Zunächst war unklar, ob es sich um einen Wohnhausbrand handeln könnte. Wenig später stellte sich heraus, dass es in dem betroffenen Wohnhaus zu einem Heizungsbrand gekommen war. Durch die starke Rauchentwicklung musste ein 11-jähriges Mädchen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Kind war zu diesem Zeitpunkt alleine im Haus. Die Ursache für den Heizungsbrand ist noch nicht bekannt.

