POL-OH: Medienmitteilung Nr. 2 der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg vom Montag, 11.03.19

Halteseite von Spielgerät mit Messer angeschnitten / Glücklicher Weise passierte nichts BEBRA-BREITENBACH - Wie erst jetzt bei der Polizei in Rotenburg bekannt wurde, wurde bereits in der Zeit zwischen dem 28.02. und 06.03. auf dem Spielplatz im Fuhrmannweg die Halteseile und den Netzeinsatz einer Korbschaukel mit einem Messer angeschnitten, sodass dieses Spielgerät nicht mehr von Kindern genutzt werden kann. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Graues Damenrad gestohlen ROTENBURG - Vom Fahrradabstellplatz eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Breitenbacher Weg wurde am Samstag (09.03.), zwischen 14.00 und 17.00 Uhr, ein graues Damenrad, Marke Pegasus, Typ Arcona, gestohlen. Der Schaden beträgt ca. 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

