POL-OG: Bietigheim - Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Bietigheim (ots)

Nach einem Diebstahl am Dienstagmorgen in der Rheinstraße, sind die Beamten des Polizeipostens Bietigheim auf der Suche nach Zeugen. Gegen 9:45 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an einer Wohnanlage und wurde eingelassen. Zunächst hielt er einer Bewohnerin ein handgeschriebenes Schriftstück entgegen und erhielt auf sein Betteln eine kleine Spende. Im Anschluss wendete sich der Mann in gleicher Manier an die im Flur gegenüberliegende Wohnung wo ihm auch geöffnet wurde. Hier folgte er dem Bewohner, der zu diesem Zeitpunkt Münzgeld holen wollte, in die Wohnung und entwendete aus der Geldbörse das Scheingeld. Im Anschluss entfernte sich der Mann zusammen mit einer weiteren unbekannten Begleiterin. Durch die Zeugen werden die beiden Personen als etwa 60 Jahre alt beschrieben. Sie hatten dunkles Haar und einen dunklen Teint. Der Mann war etwa 1,70 Meter groß, hatte eine Teilglatze und das Haar zurückgekämmt. Darüber hinaus trug er einen Bart. Von der weiblichen Begleiterin ist weiter nur bekannt, dass sie etwa 1,60 Meter groß gewesen sein soll. Zeugen, die Hinweise zu den beiden gesuchten Personen geben können, werden gebeten sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeipostens Bietigheim unter der Telefonnummer 07245 912710 in Verbindung zu setzen.

/rs

