Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Betrunken gefahren und Kontrolle verloren

Rheinmünster (ots)

Trotz eines Alkoholpegels von über 1,2 Promille befuhr ein 34-jähriger Seat-Fahrer am Dienstag gegen 23 Uhr eine Kreisstraße von Leiberstung kommend in Richtung Stollhofen. Vermutlich aufgrund seines Alkoholkonsums kam der 34-Jährige in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er eine Warnbarke und überschlug sich mit seinem Kfz, bis der Pkw in seiner Endlage auf dem Dach liegen blieb. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Verunfallten zur Erstbehandlung in ein Krankenhaus nach Balg. Neben einem Totalschaden an seinem Seat wurde auch widerspruchslos der Führerschein des 34-Jährigen eingezogen.

