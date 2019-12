Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Folgemeldung zu Unfall mit vielen Fahrzeugen auf der A5 in Richtung Frankfurt

Friedberg (ots)

A5/Friedberg: Eine Vollsperrung auf der Autobahn 5 kurz hinter der Abfahrt Friedberg in Richtung Süden sorgte am Montag (23.12.) ab 11.05 Uhr für Behinderungen im Weihnachtsreiseverkehr.

Offenbar wegen eines Auffahrunfalls in Höhe des Parkplatzes Spießwald staute sich der Verkehr. Der Fahrer eines PKW, der auf dem linken der drei Fahrstreifen unterwegs war, bemerkte das Bremsen des vor ihm Fahrenden zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem vorausfahrenden PKW auf. In Folge fuhren die nachfolgenden Fahrzeuge in diesen Auffahrunfall hinein. Letztlich waren auf der linken Fahrspur sieben Fahrzeuge ineinander gefahren. Insgesamt 18 Personen befanden sich in den beteiligten sieben PKW, neun Personen davon verletzten sich und wurden von Rettungsdiensten in die umliegenden Krankenhäuser verbracht und ärztlich versorgt. Lebensbedrohliche Verletzungen zog sich niemand zu. ein Rettungshubschrauber konnte den Unfallort ohne Patienten wieder verlassen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 75.000 Euro. Sechs Wagen mussten Abschleppdienste bergen.

In Folge dieses Unfalls kam es zu zwei weiteren Auffahrunfällen, bei denen zwei bzw. drei PKW ineinander fuhren. Auch hier waren keine Schwerverletzten zu beklagen.

Die Rettungs- und Bergungsarbeiten dauerten bis etwa 14 Uhr an. Gegen 12.30 Uhr konnte die Vollsperrung aufgehoben und der Verkehr über die Standspur weiter geleitet werden. Um 14 Uhr gab man die Straße wieder völlig für den Verkehr frei und der Rückstau begann abzufließen.

Auch auf der Gegenfahrbahn in Richtung Norden entstand ein Stau, der bis fast an das Bad Homburger Kreuz zurückreichte. Konkrete Vorfälle mit Gaffern wurden jedoch nicht bekannt.

