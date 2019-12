Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Hoher Schaden, keine Beute in Butzbach ++ Ladendieb gestellt in Bad Nauheim ++ Einbrecher gehen leer aus in Bad Vilbel ++ u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen vom 27.12.2019

Hoher Schaden, keine Beute

Butzbach: Vergebliche Mühe machte sich ein Einbrecher in der Beethovenstraße. Zwischen Montag dem 16.12. und Donnerstag dem 26.12. begab er sich auf das Grundstück eines Einfamilienhauses. Auf der Gebäuderückseite hebelte er eine Kellertür auf, über die er in den Heizungskeller gelangte. Beim Versuch durch die Brandschutztür weiter in das Haus zu gelangen scheiterte er jedoch an der massiven Bauart. Der Täter gab jedoch nicht auf, sondern machte sich im Außenbereich des Gebäudes erneut auf die Suche nach Optionen, hinein zu gelangen. Dazu hebelte er schließlich eine Terrassentür auf und suchte im ganzen Haus nach Wertsachen. Sogar auf den Dachboden begab er sich, wurde aber nicht fündig. Diebesgut gab es in dem, nur teilmöblierten Haus offenbar nicht. Der hinterlassene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

Schöne Bescherung

Butzbach: In der Mittagszeit, versuchten Einbrecher an Heilig Abend (24.12.) ihr Glück in Nieder-Weisel. Zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr machten sie sich an der Nebeneingangstür eines Hauses in der Häuser Chaussee zu schaffen. Mit ihrem Versuch scheiterten sie, gelangten nicht ins Haus, und rückten wieder ab. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 in Verbindung zu setzen.

Zigaretten und Bargeld

Münzenberg: Nachdem Einbrecher am Dienstag (24.12.) um kurz nach Mitternacht die Fensterscheibe einer Tankstelle in der Butzbacher Straße in Gambach einschlugen, rafften sie Bargeld und Zigaretten im Wert von ca. 500 Euro beisammen und flüchteten zu Fuß in Richtung Ringstraße. Die Polizei in Butzbach sucht in diesem Zusammenhang vier Männer. Sie alle sind etwa 170 cm groß und dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 in Verbindung zu setzen.

Ladendieb gestellt

Bad Nauheim: Ein Langfinger steckte sich am Donnerstag (26.12.) gegen 18.30 Uhr in einer Tankstelle in der Frankfurter Straße Waren in die Taschen und verließ den Shop, ohne zu bezahlen. Dabei beobachtete ihn ein Angestellter, und sprach ihn auf sein Fehlverhalten an. Der Dieb zeigte keine Reue, sondern flüchtete, der Angestellte ihm auf den Fersen. Ein Taxifahrer beobachtete die Verfolgung und nahm seinerseits die Verfolgung der Verfolgung auf. Er fuhr dem Flüchtenden hinterher und stellte ihn letztlich unweit des Tatorts. Der hinzugerufenen Polizei konnte man schließlich den 23-jährigen Wohnsitzlosen übergeben. Die Ordnungshüter händigten das Diebesgut im Wert von knapp 7 Euro wieder an den Mitarbeiter der Tankstelle aus und nahmen den Dieb mit zur Dienststelle, weil er offenbar unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. Eine Blutentnahme wird Aufschluss über das Konsumierte geben. Die Nacht musste der Polizeibekannte in der Zelle verbringen, bevor man ihn, am darauffolgenden Morgen, wieder seiner Wege gehen ließ.

Autos zerkratzt

Bad Nauheim: Der Besitzer eines roten Toyota machte am Donnerstag (26.12.) eine traurige Entdeckung. Unbekannte zerkratzten sein Fahrzeug auf der Fahrerseite während es in der Karlstraße geparkt war. Die sinnlose Tat muss zwischen Montag (23.12.) gegen 16 Uhr und Donnerstag (26.12.) 15.45 Uhr verübt worden sein. Auch ein in der Karlstraße geparkter grauer Golf wurde von den Vandalen auf der Fahrerseite verkratzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt ca. 1300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher gehen leer aus

Bad Vilbel: Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.) zwischen 13.15 Uhr und 18.15 Uhr versuchten Einbrecher in ein Haus in der Hölderlinstraße einzubrechen. Sie zerschlugen die Scheibe der Terrassentür und gelangten so ins Gebäude. In Erd- und Obergeschoss suchten sie nach Wertgegenständen, jedoch vergeblich. Sie hinterließen einen Schaden von knapp 500 Euro an der Tür und entkamen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

Hoher Sachschaden bei Brand

Bad Vilbel: Zur Alten Mühle fuhren Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei am Mittwoch (25.12.) um kurz vor zwei Uhr. Bereits aus der Entfernung waren Flammen im Bereich des Grundstücks in der Lohstraße erkennbar. Im Hof hatte sich ein Feuer entwickelt, ein Palisadenzaun, Bäume und Büsche brannten ab. Schaden entstand auch an einem Kühl-LKW und dessen Ladung, die durch die Hitzeentwicklung unbrauchbar wurde. Gelagerte Gasflaschen explodierten, zum Glück wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/601-0 entgegen.

Einbrecher vertrieben

Bad Vilbel: Zwei Einbrecher machten sich am Montag (23.12.) gegen 19.25 Uhr an einer Terrassentür im Finkenweg zu schaffen. Als sich die anwesenden Bewohner, durch die Geräusche aufmerksam geworden, bemerkbar machten, traten die Diebe die Flucht an. Noch bevor sie in das Gebäude gelangten, traten die beiden Männer die Flucht an. Neben Sturmhauben trug einer der beiden eine helle Jogginghose mit dunklen Streifen, der andere dunkle Kleidung. Diese beiden könnten auch verantwortlich für einen Einbruch gegen 17.55 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße sein. Nachdem sie dort das Schlafzimmerfenster im ersten Obergeschoss aufhebelten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob sie etwas mitnahmen, ist bislang nicht bekannt. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise auf verdächtige Personen und bittet Zeugen, sich unter der angegebenen Telefonnummer zu melden.

Weihnachten in der Zelle

Bad Vilbel: Zu tief ins Glas schaute offenbar ein 21-Jähriger am ersten Weihnachtsfeiertag (25.12.). Nachdem für ihn gegen 19 Uhr ein Rettungswagen wegen Verdacht auf Alkoholvergiftung zum Marktplatz gerufen wurde, ließ sich der Mann nicht ärztlich versorgen. Die Rettungskräfte baten die Polizei um Unterstützung, da man den Mann nicht einfach sich selbst überlassen konnte. Den Polizisten ist der junge Mann kein Unbekannter. Bei dem Versuch ihn der Obhut der Eltern zu übergeben, benahm er sich daneben, beschimpfte, beleidigte und bedrohte die eingesetzten Freunde und Helfer und musste schließlich zur Dienststelle mitgenommen werden. Zum Ausnüchtern verblieb er in der dortigen Zelle. Was bleibt von dem Vorfall? Eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Nötigung, Beleidigung und versuchter Körperverletzung.

Kennzeichen verloren

Karben: Nach links von der Straße ab kam ein PKW auf seinem Weg über die Straße "Am Spitzacker" OKarben in Richtung B3 am Donnerstag (26.12.). Gegen 6 Uhr überfuhr das Fahrzeug dabei eine Verkehrsinsel und ein darauf befindliches Verkehrsschild. Obwohl Sachschaden entstand, fuhr der Fahrer des Wagens davon und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Dumm gelaufen, dass sein Kennzeichen beim Zusammenstoß offenbar abriss und an der Unfallstelle zurückblieb. Aussagen von Zeugen und Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem geflüchteten Fahrer offenbar um einen 21-Jährigen Karbener handelt. Der Grund für sein Verschwinden könnte seine Alkoholisierung sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Der Führerschein ist damit zunächst perdu.

Scheiben eingeschlagen

Karben: Auf dem Gelände eines ehemaligen Autohauses in der Straße "Am Spitzacker" in Okarben kam es in der Nacht von Mittwoch (25.12.) auf Donnerstag (26.12.) zu Sachbeschädigungen an fünf geparkten Autos. Offenbar zwischen 3.30 Uhr und 4.10 Uhr zerschlugen bislang Unbekannte die Scheibe der Fahrertür eines weißen Mercedes C-Klasse sowie die rechte hintere Scheibe eines Audi A1. Scheiben der Beifahrertüren gingen ebenfalls zu Bruch an einem blauen Golf und einem Daimler C-Klasse. Auch zwei Scheiben eines schwarzen Mercedes zerbarsten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf fast 2000 Euro. Offen bleibt die Frage, wer so etwas tut und warum. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Durchs Kellerfenster

Karben: Ein aufgehebeltes Kellerfenster verschaffte Einbrechern eine Einstiegsmöglichkeit in ein Einfamilienhaus im Assenheimer Weg in Groß-Karben. Zwischen 13.45 Uhr und 21.50 Uhr am Mittwoch (25.12.) verschafften sich die Diebe Zugang und suchten nach Wertgegenständen. Mit Schmuck und Bargeld verließen sie das Haus unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/601-0 in Verbindung zu setzen.

Böse Überraschung hinterlassen

Ranstadt: Auf seinem Weg durch die Bahnhofstraße in Richtung Ober-Mockstadt streifte am Dienstag (24.12.) ein Fahrzeug einen dort am Fahrbahnrand geparkten 3er BMW. Bei dem Zusammenstoß gegen 12.05 Uhr entstand auf der linken Fahrzeugseite des BMW ein Schaden von etwa 4000 Euro. Ohne sich weiter darum zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon und ließ den Besitzer des beschädigten Sportwagens mit der bösen Überraschung zurück. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Corina Weisbrod

