Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Schläge und Jacke weg in Bad Nauheim ++ Bierkisten gestohlen in Wölfersheim

Friedberg (ots)

Schläge und Jacke weg.

Bad Nauheim: Zu einer Auseinandersetzung um eine Jacke kam es am Freitag (27.12.) gegen 3 Uhr am Marktplatz. Ein 20-Jähriger verließ zu dieser Zeit gerade eine Gaststätte, als ihn mehrere Personen ansprachen und offenbar seine Jacke forderten. Der junge Mann gab an, dass man auf ihn eingeschlagen habe und bei dem Handgemenge schließlich auch noch eine Scheibe der Gaststätte zu Bruch ging. Er verletzte sich bei der Auseinandersetzung leicht. Die Täter hätten sich schließlich mit seiner Jacke auf und davon gemacht. Einer soll ca. 175 cm groß und schlank gewesen sein. Er habe einen hellblauen Pulli und dunkle Hosen getragen. Dieser Mann habe deutsch gesprochen und dunkle, kurze Haare gehabt. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 060317601-0 ermittelt wegen Raubes und bittet Zeugen des Vorfalls, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.

Bierkisten gestohlen

Wölfersheim: Einen ausgesprochenen Durst hatten offenbar Einbrecher zwischen Samstag (21.12.) 10 Uhr und Montag (23.12.) 10 Uhr in Wölfersheim. Sie versuchten zunächst ein Fenster zum Vereinsheim der Ballsportfreunde am "Viehtrieb" aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie eine Fensterscheibe ein und entwendeten aus dem Clubhaus drei Kisten Gerstensaft. Für den Verein ist das kein Spaß. Beträgt der Schaden doch ein Vielfaches des Bierwertes. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

