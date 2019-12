Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Seniorin bestohlen

Hemer (ots)

Einer 72-jährigen Hemeranerin wurde am Montag gegen 15 Uhr Geld aus der Jackentasche gestohlen, das sie gerade an der Sparkassen-Hauptstelle an der Hauptstraße aus dem Geldautomaten gezogen hatte. Nur vier Meter von dem Geldautomaten entfernt stellte sie fest, dass nur noch ihre EC-Karte in der Tasche steckte und das Geld weg war. Die Polizei in Hemer bittet um Hinweise.

