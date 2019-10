Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

--

Sigmaringen

Unfall

Leichte Verletzungen erlitt eine 39-jährige Opel-Lenkerin am heutigen Donnerstag gegen 07.00 Uhr bei einem Unfall an der Kreuzung Mühlbergstraße/Leopoldstraße. Eine 59-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die Leopoldstraße in Richtung B 32 und wollte nach links auf die B 32 in Richtung Mühlbergtunnel abbiegen. Hierbei übersah sie die von rechts kommende und bevorrechtigte Opel-Fahrerin, welcher ihrerseits von der B 32 nach links in die Leopoldstraße einbiegen wollte. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt, die Höhe des Gesamtsachschadens beträgt rund 5000 Euro.

Sigmaringen

Betrügerischer Anruf

Eine ältere Frau wurde am Mittwochnachmittag telefonisch von einer angeblichen "Dr. Wedemann" kontaktiert. Diese gab sich gegenüber der Seniorin als Notarin aus und teilte ihr mit, dass sie einen hohen Geldbetrag gewonnen habe. Da die Angerufene die Masche sofort durchschaute, ließ sie sich nicht weiter auf das Gespräch ein und beendete es.

Bingen

Betrug mit Gewinnversprechen

Eine betagte Frau erhielt am Mittwoch zur Mittagszeit einen Anruf einer "Dr. Anja Schmid", die sich als Notarin ausgab und der Seniorin ein Gewinnversprechen von über 10.000 Euro machte. Hierzu sollte die Angerufene jedoch erst einen Betrag von 200 Euro überweisen. Die ältere Frau ging nicht auf die Forderungen ein und meldete den Vorfall der Polizei.

Bad Saulgau

Kennzeichen gestohlen

Eine 38-jährige Frau meldete sich am heutigen Donnerstag bei der Polizei und teilte einen Kennzeichendiebstahl mit. Das vordere Kennzeichen an ihrem Pkw sei zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 07.00 Uhr, entwendet worden. Der Wagen war unter anderem auf einem Parkplatz in der Saulgauer Innenstadt und in Krauchenwies abgestellt gewesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07571 104-0, entgegen.

Pfullendorf

Wildunfall

Sachschaden von rund 1500 Euro entstand bei einem Wildunfall am heutigen Donnerstag gegen 07.15 Uhr auf der L 201. Eine 38-jährige VW-Lenkerin befuhr die L201 von Pfullendorf in Fahrtrichtung Denkingen als unvermittelt eine Rotte Wildscheine von links nach rechts die Fahrbahn querte. Hierbei wurden zwei Wildscheine frontal erfasst, konnten jedoch in den angrenzenden Acker flüchten. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Mengen

Ruhestörung

Am Mittwoch gegen 20.30 Uhr wurde der Polizei im Bereich der Fuchsstraße eine Ruhestörung durch mehrere betrunkene und lärmende Jugendliche, bzw. Heranwachsende gemeldet. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit stellten die eingetroffenen Beamten insgesamt acht Personen und eine intensive Cannabis-Geruchswolke fest. Im Verlauf einer vor Ort durchgeführten Durchsuchung wurde bei einem 18-Jährigen ein Tütchen Marihuana und ein Crusher aufgefunden. Nach der beendeten Personenkontrolle erteilten die Polizisten der Gruppe einen Platzverweis, dem diese auch nachkam. Der Müll, der von der Personengruppe verursacht worden war, wurde ebenfalls nach Aufforderung aufgeräumt.

Mengen

Fehlende Pfosten

Die Streckenkontrolle der Straßenmeisterei Sigmaringen stellte am vergangenen Dienstag fest, dass auf der L 268, zwischen der Rechtskurve kurz nach dem Trimm-Dich-Pfad und der Linkskurve nach der Rosnaer Kreuzung, acht Leitposten mutwillig entfernt worden waren. Die Tat müsste sich nach bisheriger Abklärung zwischen dem 7. und dem 21. Oktober ereignet haben. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Mengen, Tel. 07572 5071, erbeten.

