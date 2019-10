Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Weil ein Pkw vor ihm stark abbremste, musste ein 41-jähriger Sattelzuglenker am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr auf der Zufahrt zum Riedleöschtunnel von der Colsmanstraße her kommend eine Vollbremsung durchführen, um nicht aufzufahren. Dies erkannte ein nachfolgender 55-jähriger Lkw-Fahrer zu spät und prallte seinerseits in das Heck des vorausfahrenden Sattelzugs. Hierdurch entstand an beiden Lkw ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde eine 23-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Friedrichstraße. Eine 25-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Friedrichstraße in stadteinwärtiger Richtung und wollte nach rechts in die Werastraße in Richtung See abbiegen. Hierbei übersah sie die in gleicher Richtung auf der Friedrichstraße fahrende 23-Jährige und kollidierte mit dieser. Durch den folgenden Sturz zog sich die Radlerin leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1.000 Euro.

Friedrichshafen-Schnetzenhausen

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen zog sich ein 31-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen kurz nach 6 Uhr auf dem Fahrradweg zwischen Spaltenstein und Schnetzenhausen zu. Der Mann wollte in Höhe der Einmündung Riedweg nach rechts abbiegen und verlor hierbei vermutlich auf feuchter Fahrbahn mit seinem Rad den Halt. Hierdurch stürzte er und zog sich mehrere Prellungen und Schürfungen zu, die eine ambulante ärztliche Behandlung erforderlich machten.

Friedrichshafen-Manzell

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro verursachte ein 81-jähriger Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Dornierstraße. Der Autofahrer prallte aus bislang nicht geklärtem Grund bei der Vorbeifahrt gegen einen ordnungsgemäß geparkten Wagen. Hierdurch wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Friedrichshafen/Immenstaad

Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

In den Abendstunden des gestrigen Mittwochs wurde dem Polizeirevier Friedrichshafen erneut eine Vielzahl von Anrufen offensichtlich falscher Polizeibeamter angezeigt. Über 30 Angerufene meldeten sich und teilten mit, von angeblichen Polizei- oder Kriminalbeamten kontaktiert und auf die übliche Art und Weise nach Wertsachen und Bargeld ausgefragt worden zu sein. In keinem bislang der Polizei bekannt gewordenen Fall kam es zu einer Geldforderung oder einem Vermögensschaden, da alle Angerufenen die Masche rechtzeitig durchschauten und die Gespräche beendeten. Informationen zur Vorgehensweise der Betrüger und Tipps, wie Sie sich und Ihre Angehörigen vor finanziellem Schaden schützen können, finden sich auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Tettnang

Körperverletzung und Beleidigung

Vermutlich ein gebrochenes Nasenbein erlitt ein 34-jähriger Mann bei einer tätlichen Auseinandersetzung am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr im Rahmen einer Feier auf einem Gartengrundstück in der Tobelstraße. Den Angaben des 34-Jährigen zufolge sei er im Rahmen eines Streits zunächst zu Fall gebracht und im Anschluss daran mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Laut Auskunft anwesender Personen habe sich der Mann zunächst auf dem Fest unangemessen verhalten und seinerseits zunächst andere Besucher beleidigt und angegriffen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Tatablauf machen können, sich beim Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/93710, zu melden. Im Rahmen der Sachverhaltsabklärung vor Ort kam eine 22-jährige Frau zu den eingesetzten Polizeibeamten und fing unmittelbar an, diese offenbar grundlos zu beleidigen. Nachdem sie zunächst von Bekannten festgehalten und weggeführt werden konnte, kam sie kurze Zeit später nochmals zurück und drohte an, gegen den Streifenwagen zu urinieren. Unter fortgesetzten Beleidigungen gegenüber den Beamten wurde sie abermals von Anwesenden weggeführt und urinierte schließlich gegen eine in der Nähe befindliche Gartenhütte. Die 22-Jährige wird nun wegen Beleidigung angezeigt.

Tettnang

Körperverletzung

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 36-jährigen Mann, der am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr vor einer Asylbewerberunterkunft in der Wilhelmstraße einen 24-jährigen Mitbewohner zunächst verbal bedrohte und im Anschluss daran mit einer Bierflasche nach dem 24-Jährigen schlug. Hierbei zerbrach die Flasche am Arm des Geschädigten, den er schützend vor sein Gesicht gehalten hatte. Während der 24-Jährige eigenen Angaben zufolge unverletzt blieb, zog sich der 36-Jährige durch Scherben mehrere stark blutende Schnittverletzungen an den Fingern zu. Im weiteren Verlauf versuchte er noch, mit einem Stuhl nach dem Jüngeren zu schlagen, dies gelang ihm mutmaßlich aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung nicht. Der aggressive 36-Jährige wurde von Polizeibeamten schließlich zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und gelangt entsprechend zur Anzeige.

Überlingen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag gegen 13 Uhr auf der B 31n/L195 bei Überlingen. Der 58-jährige Lenker eines Lkw wollte aus Richtung Tierheimkreuzung kommend an der Abfahrt Überlingen/Salem im Bereich des Oberriedwegs rechts abfahren, da die B 31n geradeaus nach einem vorangegangenen Verkehrsunfall gesperrt war. Beim Wechsel auf die Abbiegespur übersah der 58-Jährige den bereits rechts neben ihm und möglicherweise im "toten Winkel" befindlichen Pkw eines 47-jährigen Mannes und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge wurden entsprechend beschädigt, verletzt wurde niemand.

Salem/Frickingen

Betrugsversuche

Zwei Versuche des sogenannten "Callcenter-Betrugs" nach bekannten Mustern wurden der Polizei am Mittwochvormittag angezeigt. Im ersten Fall erhielt ein 19-jähriger Mann in Salem den Anruf eines angeblichen Mitarbeiters der Firma Microsoft, der vorgab, dass ein Problem am PC des Angerufenen besteht. Der 19-Jährige erkannte die Betrugsabsicht sofort und legte auf. Beim zweiten Anruf wurde einer 49-jährigen Frau aus Frickingen ein Gewinn von 38.000 Euro versprochen, für den jedoch zuvor die Entrichtung einer "Bearbeitungsgebühr" eingefordert wurde. Auch hier durchschaute die Angerufene die Betrugsabsicht und beendete das Gespräch. Die Polizei weist zum wiederholten Mal auf diese weit verbreiteten Betrugsmaschen hin, die unter dem Oberbegriff "Callcenter-Betrug" bekannt sind. Ausführliche Informationen zu beiden Vorgehensweisen finden sich im Internet auf der Homepage der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de, Rubrik "Themen und Tipps/Betrug".

Markdorf

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag kurz vor 10 Uhr in der Tiefgarage eines Einkaufscenters in der Mangoldstraße. Eine 80-jährige Pkw-Lenkerin streifte beim Einparken ein abgestelltes Fahrzeug. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

PHK Oliver Weißflog, Tel. 07531/995-1012



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell