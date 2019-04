Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Heuballen in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Ostersonntags gingen bei Feuerwehr und Polizei gegen 03.19 Uhr mehrere Meldungen über ein größeres Feuer im Bereich Kirchheim am Neckar ein. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten dort mehrere hundert Strohballen zwischen Kirchheim am Neckar und Hofen in Brand. Da diese abseits der Gebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens gelagert wurden, waren die dortigen Gebäude nicht gefährdet. Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Kirchheim war mit vier Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Zur Bekämpfung des Feuers war es nötig, die Strohballen mit schwerem Gerät voneinander zu trennen bzw. diese so zu öffnen, dass Löschwasser an die Brandstelle zugeführt werden konnte. Die Löscharbeiten dürften über den Vormittag bzw. bis in den frühen Nachmittag noch andauern. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 07042 405 0 in Verbindung zu setzen.

