POL-LB: BAB 81, Gemarkung Asperg: Schmorbrand führt zu Feuerwehreinsatz auf der A 81; Freudental: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

BAB 81, Gemarkung Asperg: Schmorbrand führt zu Feuerwehreinsatz auf der Bundesautobahn 81.

Am Freitag, gegen 14:50 Uhr, überhitzte ein Auspuffkrümmer im Motorraum eines Pkw Ford, was dazu führte, dass die Dämmung des Motorraums zu schmoren anfing und dadurch eine starke Rauchentwicklung entstand. Der 46-jährige Fahrzeugführer brachte in der Folgezeit seinen Wagen zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg Nord und Süd, Fahrtrichtung Stuttgart, auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Die verständigte Feuerwehr war zügig am Einsatzort, weshalb ein Vollbrand des Fahrzeugs vermieden werden konnte. Während des Einsatzes waren zwei Fahrstreifen gesperrt. Aus diesem Grund staute sich der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Süd auf bis zu vier Kilometern länge. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden am Ford beläuft sich auf etwa 2500.- Euro. Neben einer Streife der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, waren auch 6 Fahrzeuge der Feuerwehren Asperg und Möglingen mit insgesamt 31 Wehrleuten vor Ort. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte auch durch ein Fahrzeug des Technischen Hilfswerks Bietigheim-Bissingen.

Freudental: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Freitagmorgen gegen 05.20 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem VW die Landesstraße 1106 von Hohenhaslach in Richtung Freudental. In einer Linkskurve kam er nach links und fuhr über die dortige Verkehrsinsel und im weiteren Verlauf auf die Gegenfahrspur. Ein dort entgegenkommender unbekannter Pkw-Lenker musste ihm ausweichen welcher dann seinerseits nach links auf die Gegenfahrbahn kam, auf welcher ihm ein 42-Jähriger mit seinem Mercedes entgegenkam. Auch dieser musste ausweichen und fuhr ebenfalls über die Verkehrsinsel. Es wäre möglich, dass der unbekannte Pkw-Lenker den Unfall des Mercedes überhaupt nicht bemerkt hat und deshalb weitergefahren ist. Bei dem VW-Fahrer wurde bei der Unfallaufnahme eine starke Alkoholbeeinflussung festgestellt, weshalb eine Blutprobe veranlasst und sein Führerschein einbehalten wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, bittet dringend um weitere Hinweise.

