Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Krefeld (ots)

Am Freitag (27. September 2019), in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 22:45 Uhr, manipulierten Unbekannte an dem Fensterhebel des auf Kipp stehenden Fensters im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Oberbruchstraße. Anschließend drückten sie das Fenster komplett auf und gelangten anschließend in das Schlafzimmer der Wohnungsinhaber. Hier öffneten sie die Schubladen der dort befindlichen Kommode, durchwühlten diese und entwendeten diverse Schmuckkästchen. Anschließend entfernten sie sich durch das Fenster wieder in Richtung Oberbruchstraße.

