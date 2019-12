Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit vor Gaststätte

Plettenberg (ots)

An der Waskebieke musste Sonntag, 4 Uhr, ein 22-jähriger Plettenberger in Gewahrsam genommen werden. Augenzeugen meldeten den Randalierer, der vor der dortigen Gaststätte aggressiv andere Leute angepöbelt hatte. Auch in Anwesenheit der Polizei beruhigte er sich nicht, wurde zunehmend aggressiver und drohte den Anwesenden Gewalt an. Zur Verhinderung von Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen.

