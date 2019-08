Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.08.19

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Am 18.08.2019 befuhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra, um 03:00 Uhr, einen Wirtschaftsweg zwischen Weißenhasel und Sontra. In einer Linkskurve kam er mit dem Auto nach rechts von dem Weg ab, streifte eine Baumgruppe und fuhr anschließend eine Böschung hinab. Der Fahrer, der unter Alkoholeinfluss stand, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Sachschaden: ca. 5000 EUR. Im Rahmen einer Fahndung konnte er am frühen Sonntagmorgen ermittelt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Diebstahl, Sachbeschädigung

In der vergangenen Nacht wurden in der "Neustadt" in Sontra die beiden amtlichen Kennzeichen (ESW-AJ 84) von einem Pkw abmontiert und entwendet. Gegen 22:00 Uhr wurden gestern Abend mehrere Jugendliche am Fahrzeug bemerkt; der Diebstahl wurde aber erst heute Morgen, um 06:00 Uhr, festgestellt. Schaden: 100 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Um 10:45 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau die Kirchstraße in Hessisch Lichtenau. Aufgrund einer Sperrung musste sie ihr Auto wenden und fuhr zunächst rückwärts. Dabei übersah sie eine am Fahrbahnrand stehende 69-jährige Fußgängerin aus Hessisch Lichtenau. Diese geriet mit dem rechten Fuß unter den rechten Hinterreifen des Pkws und erlitt dadurch eine Fraktur am Fuß.

Sachbeschädigung

In der Nacht vom 17./18.08.19 kam es in der Himmelsbergstraße in Hessisch Lichtenau zu einer Sachbeschädigung an einem Ford Focus. Unbekannte traten an dem Pkw den linken Außenspiegel ab, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand. Hinweise bitte an die Polizei in Hess. Lichtenau unter 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Einbruch

Am 17.08.19, um 17:30 Uhr, betraten drei bislang unbekannte Täter ein Grundstück in der Straße "Zum Anger" in Witzenhausen-Gertenbach. Auf der Rückseite des Einfamilienhauses hebelten die Täter ein Fenster auf und entwendeten nach bisherigem Ermittlungsstand ein Laptop. Während der Tatausführung konnten drei Personen gesehen werden, die mit einem weißen Renault mit Wiesbadener Kennzeichen (WI) flüchteten. Dabei handelt es sich um Männer von südländischem Aussehen zwischen 25 und 35 Jahre alt. Einer der Täter hatte eine schmale Figur und schwarze kurze Haare an den Seiten. Mittig auf dem Kopf sind die Haare länger und zu einem Zopf geflochten. Schaden: ca. 800 EUR. Hinweise bitte an die Kripo unter 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell