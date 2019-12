Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit zwischen Autofahrern eskaliert/Frau mit Feuerwerk beworfen/Auto zerkratzt/Sachbeschädigung/Einbruch in Haus

Lüdenscheid (ots)

Eine 32-jährige Lüdenscheiderin erschien Freitagabend auf der Wache Lüdenscheid, um Anzeige zu erstatten. Ihren Angaben zufolge soll sie gegen 18.10 Uhr auf der Eisbahn am Rathausplatz aus einer Gruppe Jugendlicher heraus mit einem Feuerwerkskörper beworfen worden sein. Hierdurch wurde sie leicht verletzt und ihre Haare angesengt. Die Gruppe Jugendliche konnte nicht näher beschrieben werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.

An der Mozartstraße kam es Samstag, 17.40 Uhr, zu einem Streit zwischen zwei Autofahrern. Hintergrund könnten Verständigungsprobleme an einer Engstelle gewesen sein. Die beiden Männer aus Lüdenscheid (38 und 53) schlugen aufeinander ein. Bei der Rangelei wurde ein unbeteiligter PKW beschädigt und die Brille eines Kontrahenten verbogen. Zeugen gingen dazwischen und riefen die Polizei. Die ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Beide Kontrahenten wurden leicht verletzt. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

Ein 53-jähriger alkoholisierter Lüdenscheider randalierte am Sonntag in der Notaufnahme der Kreisklinik. Ein Rettungswagen hatte den Mann eingeliefert. Er hatte kleinere Verletzungen. Der stark alkolisierte Mann wurde jedoch so aggressiv, dass ihn der Sicherheitsdienst der Klinik kurz nach 4 Uhr fixierte und die Polizei hinzu rief. Die fand bei seiner Durchsuchung eine geladene Schreckschusswaffe nebst zusätzlicher Munition und ein Pfefferspray. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und nahm ihn mit ins Gewahrsam. PTB-Waffe und Spray wurden sichergestellt.

Zwischen Freitag- und Samstagnachmittag wurde an der Kalver Höhe der hintere rechte Kotflügel eines geparkten schwarzen Minis zerkratzt.

Ein Streit in der Südstraße endete am Freitag gegen 21.45 Uhr damit, dass ein 28-Jähriger zwei geparkte Roller umwarf - den seines Gegners und ein weiteres Krad. Es entstand Sachschaden (u.a. abgebrochene Spiegel). Einer der Geschädigten erstattete Anzeige.

Unbekannte hebelten Freitag, zwischen 16.20 und 18.30 Uhr, die Tür eines Hauses an der Treckinghauser Straße auf. Die Täter gelangten zwar hinein, machten jedoch keine Beute. Es entstand Sachschaden.

