Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - versuchter Raub auf Lottogeschäft, Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Am Montag, den 04.11.2019, betrat gegen 17:30 Uhr eine männlicher Person ein Lottogeschäft in Moers auf der Kranichstraße. Die Person bedrohte den anwesenden Inhaber mit einem Elektroschocker und forderte die Tageseinnahmen. Der Inhaber setzte sich mit einem Holzstück zur Wehr und traf den Angreifer am Kopf. Daraufhin verließ der Täter das Geschäft, stieg als Beifahrer in einen vor dem Geschäft wartenden PKW und fuhr in Richtung Krefelder Straße davon. Nähere Hinweise zu dem PKW konnten bislang nicht erlangt werden. Personenbeschreibung: Ca. 20-22 Jahre alt Ca. 175 cm groß Kein Bart, keine Brille Beigefarbene Hose Olivgrünes Oberteil mit Kapuze über den Kopf gezogen Sprach deutsch ohne Akzent, vermutlich Deutscher Täter müsste eine Kopfverletzung davongetragen haben

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel. 02841/171-0

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell