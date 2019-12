Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schranke verbogen/Scheibe zerschlagen/Bäckereitür aufgebrochen/Seniorin bestohlen

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben am Montagabend zwischen 21 und 22 Uhr die Schranke vor dem Parkplatz des St.-Elisabeth-Krankenhauses beschädigt. Der Schrankenbalken wurde verbogen.

Ein Zeuge entdeckte am Montagabend, dass die Autoscheibe seines Nachbarn eingeschlagen wurde, und rief die Polizei. Der graue Ford Fiesta parkte an der Bremke.

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in den separaten Sitzbereich einer Bäckerei am Reiterweg eingebrochen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Es entstand Sachschaden an der Tür.

Eine 84-jährige Hemeranerin wurde am Montagnachmittag beim Einkaufen in der Innenstadt bestohlen. Auf dem Weg vom Karnacksweg zum Schillerplatz oder beim Aufenthalt in einem dortigen Kaufhaus muss ihr jemand unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche gezogen haben.

