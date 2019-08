Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Rendsburg - Beim Abbiegen Motorrad übersehen

Rendsburg (ots)

190822-2-pdnms Beim Abbiegen Motorrad übersehen

Rendsburg. Mit Verletzungen musste heute (22.08.19) der Fahrer (16) eines Leichtkraftrades in die Imlandklinik gebracht werden. Er war um 07.20 Uhr an der Ecke Alte Kieler Landstraße / Moltkestraße mit einem Audi zusammengeprallt. Nach Feststellung der Polizei hatte der Fahrer (29) des Audi auf der Alten Kieler Landstraße nach links in die Moltkestraße abbiegen wollen, dabei aber den aus Richtung Kreishafenstraße kommenden Kradfahrer übersehen. Dieser prallte gegen die Beifahrerseite des Autos. Ein Rettungswagen brachte den 16-Jährigen in die Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei etwa 4500 Euro.

