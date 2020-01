Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Donnerstag, 23. Januar 2020, um 13.13 Uhr fuhr eine 34-jährige Friesoytherin mit ihrem Auto auf der B72 in Richtung Friesoythe. Als sie in die Straße Im Birkengrün abbiegen wollte, übersah sie den zum Überholen ausgescherten 48-jährigen Autofahrer aus Barßel, der die Straße in gleicher Fahrtrichtung befuhr. Die Friesoytherin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie musste durch die Feuerwehren Markhausen, Friesoythe und Bösel herausgeschnitten werden. Der Mann aus Barßel verletzte sich bei dem Unfall leicht. Beide verletzte Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 21.000 Euro. Die B72 musste für die Zeit der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt werden, der Verkehr wurde abgeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht/ Korrekturmeldung bzgl. eines Unfalldatums

Am Dienstag, den 21. Januar 2020, zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Europastraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten VW Golf und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

(Ausgangsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4498883)

