POL-SO: Soest - Radfahrerin leicht verletzt

Soest (ots)

Am Donnerstag befuhr, gegen 18.20 Uhr, ein 40-jähriger Autofahrer aus Welver den Wisbyring in Richtung Kölner Ring. Als er nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte, übersah er eine 19-jährige Radfahrerin aus Soest, die den Wisbyring auf dem Radweg in die gleiche Richtung befuhr. Obwohl die Radfahrerin den Wagen nur leicht berührte, kam sie dennoch zu Fall. Hierbei verletzte sie sich leicht. Sie wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. (reh)

