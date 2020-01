Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/Gehlenberg- Dieseldiebstahl

Am Donnerstag, den 23.Januar 2020, zwischen 23.00 Uhr und 01.33 Uhr kam es auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Mühlenstraße zu einem Dieseldiebstahl. Drei bislang unbekannte, männliche Täter entwendeten aus dem Dieseltank eines LKW eine bislang unbekannte Menge Dieselkraftstoff. Ein Zeuge, der auf die Tat aufmerksam geworden war, schaltete daraufhin das Licht seines LKW ein, woraufhin die drei Personen in einen silberfarbenen PKW, VW Passat Kombi stiegen und flüchteten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

