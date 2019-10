Polizei Gütersloh

POL-GT: Müslidiebe erneut in der Innenstadt unterwegs - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Samstagabend (06.10., 18.45 Uhr) und Sonntagmorgen (07.10., 08.10 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Geschäft an der Feldstraße eingebrochen.

Die Täter schlugen Fenster der Drogerie ein und entwendeten aus der Auslage mehrere Pakete Müsli. Ebenso sind bislang unbekannte Täter in die Drogerie in der Nacht auf Donnerstag, den 26.09. eingebrochen. Auch in dem zurückliegenden Fall erbeuteten sie mehrere Müslipackungen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4387324).

Am Montagvormittag (07.10.) meldete zudem ein Gaststättenbesitzer einen versuchten Einbruch an der Feldstraße. Bislang unbekannte Täter haben vergeblich versucht eine Glasscheibe einzuwerfen, um in die Gaststätte einzudringen.

Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum in dem Bereich um die Feldstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh entgegen.

