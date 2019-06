Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo ermittelt wegen Sachbeschädigung - Verdächtiger gefasst

Neuss-Furth (ots)

In der Nacht zu Pfingstmontag (10.06.), gegen 01:30 Uhr, wurde ein junger Mann auf der Venloer Straße, in Neuss, dabei beobachtet, wie er den Außenspiegel eines geparkten Autos abtrat. Eine Zeugin informierte daraufhin die Polizei. Eine Streifenbesatzung konnte den 18-jährigen Tatverdächtigen schließlich in Höhe Schabernackstraße antreffen und überprüfen. Offensichtlich stand er unter Alkoholeinfluss. Auf den Neusser wartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

