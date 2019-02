Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Mindestens 1 Leichtverletzter nach Vorfahrtverletzung

Werne (ots)

Am 08.02.2019 (Fr.), gegen 15.40 Uhr, befuhr eine 32jährige Fahrzeugführerin aus Selm den Cappenberger Damm in Fahrtrichtung Werner Straße. Hier beabsichtigte sie nach links auf die Werner Straße einzubiegen. Hierbei übersah die den bevorrechtigten 28jährigen Fahrzeugführer aus Selm, welcher die Werner Straße in Fahrtrichtung Werne befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde 28jährige Selmer leicht verletzt. Die 18 Monate alte Tochter der 32jährigen Fahrzeugführerin aus Selm wurde zu präventiven Maßnahmen einer Kinderklinik zugeführt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

